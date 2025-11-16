Yiğit Ünal Fermat Matematik Olimpiyatında Altın Kazandı

Yalvaçlı Öğrenci Yiğit Ünal’dan Uluslararası Matematik Olimpiyatında Altın Madalya Başarısı

Isparta Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yiğit Ünal, Fermat Matematik Olimpiyatı (FMO) sınavının ilk aşamasında gösterdiği üstün başarıyla Altın Madalya kazandı.

Dünya genelinde düzenlenen prestijli matematik organizasyonlarından biri olan Fermat Matematik Olimpiyatı, her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl olimpiyatın ikinci aşaması Vietnam’da yapılacak. İlk aşamada Altın Madalya elde eden Yiğit Ünal, Vietnam’daki final sınavına katılmak üzere resmi davet aldı.

Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok Matematik ve Fen yarışmasında dereceler kazanarak Isparta’ya madalya ve plaketlerle dönen Yiğit Ünal, bir kez daha hem okulunun hem de şehrimizin gururu oldu.

Fermat Matematik Olimpiyatı (FMO), Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve gençlerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir uluslararası yarışma niteliği taşıyor. Yarışma; problem çözme, analitik düşünme, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturma gibi hedefleriyle dünya genelinde geniş katılıma sahip.

Başarılı öğrenci Yiğit Ünal’ı tebrik ediyor, Vietnam’daki final etabında da üstün başarılar diliyoruz.



