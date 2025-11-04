Vergi ve Sosyal Güvenlikte Devrim Niteliğinde Düzenleme Yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 36 maddelik torba yasa teklifi, vergi ve sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, teklifin kayıt dışılıkla mücadele, sistemin finansal sürdürülebilirliği ve gelir adaletinin güçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

“Vergi ve Prim Affı Gündemde Değil”

Kurt, düzenlemeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, vergi ve prim affına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Şu anda böyle bir çalışma yok. Amaç, sistemin daha sürdürülebilir hale getirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması 2023 Mart ayında yapılmıştı. Ancak mevcut torba yasada vergi veya sigorta prim borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma bulunmuyor. Uzmanlar, finansal dengeler doğrultusunda kısa vadede böyle bir düzenlemenin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Yeni Torba Yasada Dikkat Çeken Başlıklar

Kira Gelirlerinde Vergi İstisnası Kaldırılıyor

Konut sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik istisna kaldırılıyor.

Bu muafiyet yalnızca emekli, dul, yetim veya maluliyet aylığı alanlar için geçerli olacak.

SGK Prim Oranları Artıyor

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı yüzde 20’den 21’e çıkarılıyor.

Bu artışla birlikte işveren hissesi yüzde 12, toplam sigorta primi ise yüzde 38,75 olacak.

Gayrimenkul Satışında Gerçek Değer Dönemi

Gayrimenkul satışında gerçek bedelinden düşük beyan verilmesi durumunda uygulanan yüzde 25’lik vergi ziyaı cezası artık yüzde 100 olacak.

Ayrıca satış bedeli emlak vergisi değerinin altında gösterilemeyecek.

Tapu Harçlarında Yeni Düzenleme

Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan binde 20 oranındaki tapu harcı, artık beyan edilen gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanacak.

Emlak vergisi değerinden düşük beyanlara izin verilmeyecek.

İşveren Teşviklerinde İndirime Gidiliyor

İşverenlere uzun süredir sağlanan 5 puanlık SGK prim indirimi, 2025 Şubat itibarıyla imalat sektörü hariç 2 puana düşürülecek.

İmalat sektörü için indirim 2026 sonuna kadar 5 puan olarak devam edecek.

Genç Girişimcilere Bağ-Kur Prim Teşviki Sona Eriyor

18-29 yaş arası genç girişimciler için 1 yıl süreyle uygulanan Bağ-Kur prim muafiyeti kaldırılıyor.

Yeni sigortalılar artık ilk yıldan itibaren prim ödeyecek.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Yükseliyor

İsteğe bağlı sigorta, tarım sigortası ve ev hizmetlerinde uygulanan prim oranları yüzde 1 artırılıyor.

Sigorta Prim Tavanı Artıyor

Prim tavanı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

Bu da yüksek gelirli çalışanların ve işverenlerin daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor.

Hizmet Borçlanması Maliyeti Artıyor

Askerlik, staj, avukatlık, grev veya gözaltı gibi hizmet borçlanmaları için prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor.

2025’te günlük borçlanma maliyeti 277 TL’den 390 TL’ye yükselecek.

BES’te Devlet Katkısı Cumhurbaşkanlığı Yetkisinde

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında yüzde 30 olan devlet katkısı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 50’ye çıkarılabilecek veya sıfıra kadar indirilebilecek.

Sonuç

Yeni torba yasa; vergi adaletini sağlamak, kayıt dışılığı azaltmak ve sosyal güvenlik sisteminin mali dengesini korumak için önemli düzenlemeler getiriyor.

Ancak bazı teşviklerin kaldırılması ve prim artışları, işveren ve çalışanlar üzerinde yeni mali yükler oluşturacak.



