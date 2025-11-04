Altın Bozmak İsteyenler Dikkat: 2026 İçin Gram Altın Tahmini Şaşırttı!

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağında. Uzmanlar, kasım ayında kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabileceğini ancak 2026 yılı itibarıyla altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş trendinin başlayabileceğini belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmede, ons altının iki hafta önce 4.282 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, geçtiğimiz hafta ise 3.885 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlattı. Haftayı 4.000 dolar civarında tamamlayan ons altının haftaya 4.026 dolardan başladığını söyledi.

Memiş, “Altın fiyatlarındaki sert hareketlilik sürüyor. 3.800 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası. Kısa vadede geri çekilmeler yaşanabilir, ancak bu düşüşler kalıcı değil. Yılın kalanında yeniden yükseliş trendine girilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2026’da Gram Altın 8 Bin TL’yi Görebilir”

Uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurgulayan İslam Memiş, 2026 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulundu.

“2026 yılında ons altında 4.888 dolar, gram altında ise 8 bin TL seviyeleri görülebilir. Kasım ayında olası geri çekilmeler yatırımcıya alım fırsatı sunabilir. 3.800 dolar civarındaki seviyeler alım açısından değerlendirilebilir” dedi.

“Piyasada Balon Patladı, Temkinli Olun”

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşleri değerlendiren uzman, “Yaklaşık dokuz haftadır piyasada agresif bir fiyatlama vardı, bu balon patladı. Vatandaşlar panik alımı yapmamalı, acele karar vermemeli” uyarısında bulundu.

Gram altının şu anda 5.625 – 5.658 TL aralığında işlem gördüğünü belirten Memiş, Merkez Bankası’nın alımları durdurmasının makas aralığını daralttığını da sözlerine ekledi.

Altın Yine Güvenli Liman

Küresel piyasalarda süren jeopolitik risklere de değinen Memiş, “Afrika’daki gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler altının güvenli liman özelliğini güçlendiriyor. Kısa vadeli dalgalanmalar olsa da uzun vadede altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek” şeklinde konuştu.