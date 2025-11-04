Isparta’da Narkoalan Uygulaması: Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 3 Kasım 2025 günü saat 11.00–12.30 arasında Isparta–Keçiborlu yolu üzerinde Narkoalan Uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da UYUMA mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı. Emniyet birimleri, Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını ifade ederek toplumun bilinçlenmesi çağrısında bulundu.