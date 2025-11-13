ISPARTA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 TABANCA VE 4 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 10 Kasım 2025 tarihinde düzenlediği operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda;

3 adet 7.65 ve 6.35 mm çapında tabanca ,

, 4 adet av tüfeği ,

, 36 adet tabanca fişeği ,

, 5 adet şarjör ,

, 144 adet av tüfeği fişeği ,

, 2 adet avcı bıçağı

ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ