Çalışanlar için büyük sevinç — yeni yıl için tatil fırsatı
2026 yılına ait resmi tatil takvimi açıklandı ve çalışanlar için keyifli bir dönem başlıyor. Alınacak 14 gün yıllık izinle, hafta sonları ve resmi bayram tatilleriyle birleştirildiğinde toplam yaklaşık 46 gün tatil sağlanabiliyor.
Tatil avantajlarıyla dolu bu yeni yıla dair öne çıkanlar şöyle:
Resmî tatil ve dini bayram günleriyle birlikte hafta sonları da tatil planına dahil edilebilecek.
14 günlük yıllık izin, doğru zamanlamayla birleştiğinde tatil süresi büyük ölçüde uzatılabiliyor.
2026 takvimi, tatil avantajları bakımından çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor.
Bu gelişme, özellikle yıllık iznini stratejik kullanmak isteyen çalışanlar için “erken plan yapma” çağrısı niteliğinde olabilir. Kimilerinin uzun süreli dinlenme fırsatı bulabileceği ve tatil rotalarını önceden oluşturabileceği bir yıl geliyor.
İşte 2026 yılı resmi tatil ve izin planı tablosu, çalışanların yıllık izinlerini en verimli şekilde kullanarak 46 güne kadar tatil yapabilmeleri için hazırlanmıştır
2026 Resmî Tatil ve İzin Planı
|Dönem
|Tatil Günü
|Gün
|Önerilen İzin Günleri
|Toplam Tatil Süresi
|Yılbaşı
|1 Ocak (Perşembe)
|1 Gün
|2 Ocak Cuma izin
|4 Gün (1-4 Ocak)
|Ramazan Bayramı
|17-19 Mart (Salı–Perşembe)
|3 Gün
|20 Mart Cuma izin
|6 Gün (15-20 Mart)
|23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan (Perşembe)
|1 Gün
|24 Nisan Cuma izin
|4 Gün (23-26 Nisan)
|1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs (Perşembe)
|1 Gün
|2 Mayıs Cuma izin
|4 Gün (1-4 Mayıs)
|19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs (Pazartesi)
|1 Gün
|-
|3 Gün (17-19 Mayıs)
|Kurban Bayramı
|25-28 Haziran (Perşembe–Pazar)
|4 Gün
|23-24 Haziran izin
|9 Gün (21-29 Haziran)
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|15 Temmuz (Salı)
|1 Gün
|14 Temmuz izin
|4 Gün (12-15 Temmuz)
|30 Ağustos Zafer Bayramı
|30 Ağustos (Pazar)
|1 Gün
|-
|3 Gün (29-31 Ağustos)
|29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim (Çarşamba)
|1,5 Gün (Yarım Gün + Tam Gün)
|30-31 Ekim izin
|5 Gün (29 Ekim–2 Kasım)
Toplam Tatil FırsatıBu plan doğrultusunda:
- Hafta sonları + resmî tatiller + 14 gün izin ile
toplamda 46 gün tatil yapmak mümkün.
- En uzun tatil fırsatları Haziran (Kurban Bayramı) ve Ekim (Cumhuriyet Bayramı) dönemlerinde.