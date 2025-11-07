Çalışanlar için büyük sevinç — yeni yıl için tatil fırsatı

isparta-fuarisparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 04.11.2025 20:34
2026 yılına ait resmi tatil takvimi açıklandı ve çalışanlar için keyifli bir dönem başlıyor. Alınacak 14 gün yıllık izinle, hafta sonları ve resmi bayram tatilleriyle birleştirildiğinde toplam yaklaşık 46 gün tatil sağlanabiliyor.

Tatil avantajlarıyla dolu bu yeni yıla dair öne çıkanlar şöyle:

  • Resmî tatil ve dini bayram günleriyle birlikte hafta sonları da tatil planına dahil edilebilecek. 

  • 14 günlük yıllık izin, doğru zamanlamayla birleştiğinde tatil süresi büyük ölçüde uzatılabiliyor.

  • 2026 takvimi, tatil avantajları bakımından çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor. 

Bu gelişme, özellikle yıllık iznini stratejik kullanmak isteyen çalışanlar için “erken plan yapma” çağrısı niteliğinde olabilir. Kimilerinin uzun süreli dinlenme fırsatı bulabileceği ve tatil rotalarını önceden oluşturabileceği bir yıl geliyor.

 

İşte 2026 yılı resmi tatil ve izin planı tablosu, çalışanların yıllık izinlerini en verimli şekilde kullanarak 46 güne kadar tatil yapabilmeleri için hazırlanmıştır

 

2026 Resmî Tatil ve İzin Planı

DönemTatil GünüGünÖnerilen İzin GünleriToplam Tatil Süresi
Yılbaşı1 Ocak (Perşembe)1 Gün2 Ocak Cuma izin4 Gün (1-4 Ocak)
Ramazan Bayramı17-19 Mart (Salı–Perşembe)3 Gün20 Mart Cuma izin6 Gün (15-20 Mart)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan (Perşembe)1 Gün24 Nisan Cuma izin4 Gün (23-26 Nisan)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs (Perşembe)1 Gün2 Mayıs Cuma izin4 Gün (1-4 Mayıs)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs (Pazartesi)1 Gün-3 Gün (17-19 Mayıs)
Kurban Bayramı25-28 Haziran (Perşembe–Pazar)4 Gün23-24 Haziran izin9 Gün (21-29 Haziran)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz (Salı)1 Gün14 Temmuz izin4 Gün (12-15 Temmuz)
30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos (Pazar)1 Gün-3 Gün (29-31 Ağustos)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim (Çarşamba)1,5 Gün (Yarım Gün + Tam Gün)30-31 Ekim izin5 Gün (29 Ekim–2 Kasım)
 

Toplam Tatil Fırsatı

Bu plan doğrultusunda:
  • Hafta sonları + resmî tatiller + 14 gün izin ile
    toplamda 46 gün tatil yapmak mümkün.
  • En uzun tatil fırsatları Haziran (Kurban Bayramı) ve Ekim (Cumhuriyet Bayramı) dönemlerinde.
