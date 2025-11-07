Çalışanlar için büyük sevinç — yeni yıl için tatil fırsatı

2026 yılına ait resmi tatil takvimi açıklandı ve çalışanlar için keyifli bir dönem başlıyor. Alınacak 14 gün yıllık izinle, hafta sonları ve resmi bayram tatilleriyle birleştirildiğinde toplam yaklaşık 46 gün tatil sağlanabiliyor.

Tatil avantajlarıyla dolu bu yeni yıla dair öne çıkanlar şöyle:

Resmî tatil ve dini bayram günleriyle birlikte hafta sonları da tatil planına dahil edilebilecek.

14 günlük yıllık izin, doğru zamanlamayla birleştiğinde tatil süresi büyük ölçüde uzatılabiliyor.

2026 takvimi, tatil avantajları bakımından çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor.

Bu gelişme, özellikle yıllık iznini stratejik kullanmak isteyen çalışanlar için “erken plan yapma” çağrısı niteliğinde olabilir. Kimilerinin uzun süreli dinlenme fırsatı bulabileceği ve tatil rotalarını önceden oluşturabileceği bir yıl geliyor.





İşte 2026 yılı resmi tatil ve izin planı tablosu, çalışanların yıllık izinlerini en verimli şekilde kullanarak 46 güne kadar tatil yapabilmeleri için hazırlanmıştır





2026 Resmî Tatil ve İzin Planı

Dönem Tatil Günü Gün Önerilen İzin Günleri Toplam Tatil Süresi Yılbaşı 1 Ocak (Perşembe) 1 Gün 2 Ocak Cuma izin 4 Gün (1-4 Ocak) Ramazan Bayramı 17-19 Mart (Salı–Perşembe) 3 Gün 20 Mart Cuma izin 6 Gün (15-20 Mart) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan (Perşembe) 1 Gün 24 Nisan Cuma izin 4 Gün (23-26 Nisan) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs (Perşembe) 1 Gün 2 Mayıs Cuma izin 4 Gün (1-4 Mayıs) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs (Pazartesi) 1 Gün - 3 Gün (17-19 Mayıs) Kurban Bayramı 25-28 Haziran (Perşembe–Pazar) 4 Gün 23-24 Haziran izin 9 Gün (21-29 Haziran) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz (Salı) 1 Gün 14 Temmuz izin 4 Gün (12-15 Temmuz) 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos (Pazar) 1 Gün - 3 Gün (29-31 Ağustos) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim (Çarşamba) 1,5 Gün (Yarım Gün + Tam Gün) 30-31 Ekim izin 5 Gün (29 Ekim–2 Kasım)

Toplam Tatil Fırsatı

Hafta sonları + resmî tatiller + 14 gün izin ile

toplamda 46 gün tatil yapmak mümkün.

En uzun tatil fırsatları Haziran (Kurban Bayramı) ve Ekim (Cumhuriyet Bayramı) dönemlerinde.

Bu plan doğrultusunda: