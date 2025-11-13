20. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

Isparta Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl 20. kez kapılarını açıyor.

13 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te Gökkubbe Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek törenle başlayacak fuar, 16 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda üreticiler, tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni teknolojileri ve modern ekipmanları yakından görme imkânı bulacak.

Bu yıl 88 firma ve 200 markanın katılım sağlayacağı fuarda, sektöre yön veren firmalar ürünlerini tanıtacak, ziyaretçiler ise bölgedeki tarım ve hayvancılık potansiyelini yerinde inceleme fırsatı yakalayacak.

Fuar kapsamında ayrıca bilimsel söyleşiler de düzenlenecek. Isparta’nın son dönemde yaşadığı zirai don olayları nedeniyle, 15 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’teTARSİM Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından “Zirai Dona Karşı Tarım Sigortasının Önemi” konulu bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, yaptığı açıklamada fuarın bölge ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl fuarımızın 20’ncisini düzenliyoruz. 13–16 Kasım tarihleri arasında 4 gün sürecek etkinliğimizde 88 firma ve 200 marka yer alacak. Bu sürekliliği sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Fuarımızda hem üreticilerimizi hem de vatandaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”

Başkan Şahin, fuarda traktör firmalarının özel kampanyalarla katılacağını da belirtti:

“Fuarımızda fidancılardan gübre ve ilaç firmalarına, tarım ekipmanlarından traktörlere kadar pek çok ürün yer alacak. Çiftçimizin en çok beklediği traktör kampanyaları bu yıl daha cazip şartlarla sunulacak. Tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve ziyaretçilerimizi fuarımıza davet ediyoruz.”

Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı, üreticiyi teknolojiyle buluşturmayı ve sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Isparta Ticaret Borsası (ITB)






