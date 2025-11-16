İl Merkezinde Kaçak Sigara Operasyonu

Isparta’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda ürün ele geçirildi. Ekiplerin il merkezinde yaptığı çalışma sırasında 697 paket (13.940 adet) kaçak sigara ile 21 adet kaçak elektronik sigara bulundu.

Operasyon sonrası şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ kamuoyuna yaptığı açıklamada, denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.