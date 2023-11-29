Isparta Belediyesi, Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli Uzattı

İsparta, 23/11/2023 — Küçük Hacılar Köyü'nde yaşanan bir yangın sonrasında mağdur olan Aktaş ailesine, Isparta Belediyesi tarafından hızlı ve etkili bir şekilde yardım eli uzatıldı. 15 Kasım tarihinde çıkan yangında evin çatı katı zarar görmüş, ancak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in koordinasyonuyla tamirat süreci başlatılmıştır.

Serdar ve Fatime Aktaş çiftinin 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evlerinde gece yarısı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alt katlara sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Ancak çatı katı kullanılamaz hale gelmiştir. Olayın hemen ardından Başkan Şükrü Başdeğirmen'e iletildikten sonra, belediye ekipleri tarafından evin tamiratı başlatılmış ve kısa süre içinde tamamlanarak aileye teslim edilmiştir.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, Aktaş ailesine yardım elini uzatmanın önemine vurgu yaparak, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya hazırız. Bu tür acil durumlarda hızlı hareket ederek ailemizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Aktaş ailesi, evlerinin onarılması için gösterilen çabadan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Serdar Aktaş, yaşanan yangın anını şu sözlerle paylaştı: "15 Kasım saat 04.00 sularında bir sesle uyandık, bir baktık ki evimizin çatısı tutuşmuş. İtfaiye ekiplerini aradık, hepsi canla başla çalışarak kısa sürede yangını söndürdü. Ertesi gün sabah Sayın Başkanımızı aradık. Başkanımızdan Allah razı olsun her konuda bize yardımcı oldu."

Fatime Aktaş ise Başkan Şükrü Başdeğirmen'e şükranlarını ifade ederek, "Başkanım sizlerden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle evimiz yapıldı, çatımız yapıldı" dedi. Aile, ziyarette Belediye Başkanı'na duygularını ileterek yaşanan olumsuz durumun olumlu bir sonuca nasıl dönüştüğünü ifade etti.











