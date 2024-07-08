Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, tüp fiyatlarına da peş peşe zam geldi. Aygaz, İpragaz ve Milangaz gibi büyük markaların yaptığı fiyat güncellemeleri, tüp kullanan vatandaşlar için olumsuz bir sürpriz oldu.

Aygaz Fiyatları

Mini 2 kg küçük tüp : 140,00 TL

: 140,00 TL 12 kg standart ev tüpü : 736,00 TL

: 736,00 TL 12 kg uzun ev tüpü: 736,00 TL

İpragaz Fiyatları

2 kg tüp : 140,00 TL

: 140,00 TL 12 kg ev tipi tüp : 736,00 TL

: 736,00 TL 24 kg ticari tüp : 1.470,00 TL

: 1.470,00 TL 45 kg endüstriyel tüp : 2.710,00 TL

: 2.710,00 TL 45 kg tüp: 2.930,00 TL

Milangaz Fiyatları

12 kg ev tipi tüp : 700 TL

: 700 TL 24 kg ticari tüp : 1.400 TL

: 1.400 TL 45 kg endüstriyel tüp : 2.590 TL

: 2.590 TL 45 kg tüp: 2.810 TL

Bu artışlar, tüp gaz kullanan vatandaşların bütçelerini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Mutfakta yangın var derken, tüp fiyatlarındaki bu dev zamlar, enflasyonun mutfak masraflarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.