Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, tüp fiyatlarına da peş peşe zam geldi. Aygaz, İpragaz ve Milangaz gibi büyük markaların yaptığı fiyat güncellemeleri, tüp kullanan vatandaşlar için olumsuz bir sürpriz oldu.
Aygaz Fiyatları
- Mini 2 kg küçük tüp: 140,00 TL
- 12 kg standart ev tüpü: 736,00 TL
- 12 kg uzun ev tüpü: 736,00 TL
İpragaz Fiyatları
- 2 kg tüp: 140,00 TL
- 12 kg ev tipi tüp: 736,00 TL
- 24 kg ticari tüp: 1.470,00 TL
- 45 kg endüstriyel tüp: 2.710,00 TL
- 45 kg tüp: 2.930,00 TL
Milangaz Fiyatları
- 12 kg ev tipi tüp: 700 TL
- 24 kg ticari tüp: 1.400 TL
- 45 kg endüstriyel tüp: 2.590 TL
- 45 kg tüp: 2.810 TL
Bu artışlar, tüp gaz kullanan vatandaşların bütçelerini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Mutfakta yangın var derken, tüp fiyatlarındaki bu dev zamlar, enflasyonun mutfak masraflarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.