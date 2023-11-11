Isparta'da Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. İki katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.Olay, bugün saat (saat bilgisi) sıralarında gerçekleşti. İki katlı konutun ikinci katında alevler yükselmeye başladı ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, derhal durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekipler, yangının çıkış noktasında söndürme ve soğutma çalışmalarını başlatarak alevleri kontrol altına aldı. Yangının, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınması, olası daha büyük bir felaketi önledi.Yangın esnasında evde kimsenin olmaması, can kaybı yaşanmamasını sağlarken, yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor. Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, yangının kökenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, yangınla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, bina sakinleri geçici olarak başka yerlere tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.Yaşanan olay sonrasında, yangın ekiplerinin başarılı müdahalesi ve hızlı koordinasyon, olası felaketin önlenmesine katkı sağladı.