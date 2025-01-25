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Isparta'da Yangın Tedbirleri ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Isparta'da Yangın Tedbirleri ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi
ISPARTA
G.Tarihi: 24.01.2025 21:49
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Yangın Tedbirleri ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi
Başkan Başdeğirmen: “Eksiklikler giderilmezse, kapatma dahil cezai işlemler uygulanacak”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin sorumluluk alanındaki işletmelerde yangın güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken denetimler üzerine bir toplantı düzenledi. Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili personelin katıldığı toplantıda, yangın tedbirlerinin önemi vurgulanırken, ihmallerin ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda, işletmelere kapatmaya kadar giden yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

“Yangın faciası hepimizi derinden etkiledi”

Başkan Başdeğirmen, geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını hatırlatarak, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bu trajik olayın tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini dile getiren Başkan, “Bu tür olaylar hepimizin yüreğini yakıyor. Böyle bir hadise Isparta’da yaşansaydı, ne durumda olurduk, hangi eksikliklerle karşılaşırdık? Bu soruları kendimize sormak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız” diyerek denetimlerin hayati önem taşıdığını belirtti.

“Eksiklik varsa hatır gönül dinlemeyeceğiz”

Başkan Başdeğirmen, otel, yurt ve benzeri işletmelerdeki denetimlerin başladığını ve eksiklikler için süre tanındığını ifade etti. Süre sonunda gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde işletmelerin kapatılabileceğini vurgulayan Başkan, “Bu işin hatır gönül tarafı yok. Yangın tedbirleri konusunda eksik varsa, insanların güvenliği için o alana girişlerini engellemek zorundayız. Hiçbir insanımızın tırnağına bile zarar gelmesini istemiyoruz” dedi. Ancak bu sözlerin ardından akıllarda bir soru beliriyor: Belediye, bugüne kadar bu kadar net bir duruş sergilemiş miydi? Yangın güvenliği eksikliklerinin varlığını kabul eden bu açıklama, denetimlerin yeterince etkin ve düzenli yapılmadığını mı gösteriyor?

Eleştirel Bakış: Yangın Güvenliği Neden Ancak Felaketlerden Sonra Gündeme Geliyor?

Başkan Başdeğirmen’in yangın tedbirleri konusundaki açıklamaları ve kararlılığı olumlu bir adım olsa da, bu tür girişimlerin büyük trajediler sonrasında gündeme gelmesi düşündürücüdür. Belediye, sorumluluğundaki otel, yurt ve benzeri işletmelerin denetimlerini neden daha önce aynı ciddiyetle gerçekleştirmedi? Ayrıca, rutin denetimlerin yapıldığı ifade edilse de, Başkan’ın sözlerinden eksikliklerin halen var olduğu anlaşılıyor. Bu durum, denetimlerin sürekliliği ve etkinliği konusundaki eksikliği gözler önüne seriyor.

“Eksiklik varsa hatır gönül dinlemeyeceğiz” söylemi ise bir itiraf niteliğinde değerlendirilebilir. Bu açıklama, bugüne kadar bazı durumlarda ihmal veya hatır gönül ilişkilerinin devreye girmiş olabileceği izlenimini yaratıyor. Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda, ihmale asla yer olmamalıdır. Belediye’nin geçmiş denetim performansını göz önünde bulundurduğumuzda, eksikliklerin giderilmesi için verilen sürelerin takip edilip edilmediği ve cezai yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı da merak konusu oluyor.

Bu tür çalışmaların bir defaya mahsus kalmaması, sistematik ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Yangın güvenliği yalnızca büyük felaketler sonrası değil, sürekli bir öncelik olarak ele alınmalıdır. Belediye yönetiminin bu konuda daha şeffaf bir politika izlemesi, hem denetimlerin etkinliğini artıracak hem de kamuoyunun güvenini kazanacaktır.

Toplantıdan Öne Çıkan Başlıklar

  • Isparta Belediyesi, sorumluluğundaki otel ve yurtlar gibi işletmeleri hızla denetleyecek.
  • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilecek, yapılmadığı takdirde kapatma dahil yaptırımlar uygulanacak.
  • Eğitimler ve tatbikatlarla personelin hazırlığı artırılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in konuşmasında belirttiği gibi, “Rabbim bize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” Ancak bunun için dua ve temennilerin ötesinde, somut adımların atılması ve eksiklerin hızla giderilmesi gerekiyor. Yangın güvenliği konusunda sürdürülebilir ve etkili bir yaklaşım benimsenmediği takdirde, alınan kararların uzun vadede ne kadar işe yarayacağı konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır.

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