​Isparta'da Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Yangın Korkuttu

Isparta'nın Doğancı Mahallesi'nde, bugün akşam saatlerinde Yasemin Tekel'in arkasında bulunan bir evde çıkan yangın, mahalle sakinleri ve çevredeki insanlarda büyük bir korkuya neden oldu.Yangın, saat 18:30 sularında, Doğancı Mahallesi'nde bulunan bir evde başladı. Çevredekilerin hızla ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etmek için çalışmalara başladı.Ev sahipleri ve mahalle sakinleri, akşam saatlerinde yükselen alevleri ve yükselen dumanları gözyaşları içinde izledi. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer yapıları tehdit etmeye başladı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf ederek yangına müdahalede bulundu. Akşam saatlerindeki karanlık ve yangının şiddeti, itfaiye ekiplerini zorlu bir mücadele bekliyordu.Şu ana kadar yangın sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri, yangının akşam saatlerinde başlaması ve çıkış nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.