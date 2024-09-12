Yangına Su Gibi Yetişiyoruz!

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadelede gücünü artırıyor. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’ne kazandırılan 28 ton kapasiteli 6x6 çekişli su ikmal aracı, olası orman yangınlarında su takviyesi sağlayarak daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sunacak. Yangına hassas bölgelerde erken müdahale ile doğa, güvence altında!

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden Yangınla Mücadeleye Güçlü Destek

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yangına hassas bölgelerdeki müdahale kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’nün araç filosuna yeni bir su ikmal aracı kazandırıldı. 28 ton kapasiteli ve 6x6 çekişli su ikmal aracı, olası orman yangınlarında kritik bir rol oynayacak.

Yeni araç, yangın sırasında su toplama çukurlarına, yangın söndürme havuzlarına ve arazözlere hızlı ve etkili su takviyesi sağlayarak yangınla mücadelede erken müdahale ve etkin söndürme çalışmalarına büyük katkı sunacak. Yangına birinci derecede hassas olan Bucak bölgesinde devreye alınan bu ikmal aracı, yangın söndürme faaliyetlerinin daha güçlü ve organize bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyacak.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede teknik donanımını artırmaya devam ederek, yangın riskine karşı bölgedeki önlemleri sıkılaştırıyor.

