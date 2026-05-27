Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı’nın birinci gününde anlamlı bir sosyal belediyecilik örneği sergiledi. Kurbanlıklarını alan ancak yaşlılık, engellilik ve yalnız yaşamaları nedeniyle kurbanlarını kesemeyen vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

Mahalle muhtarlıklarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında 45 mahallede yaklaşık 200 küçükbaş kurbanlık, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerinde kesildi. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, kurban kesimlerini İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirirken, vatandaşların bayram sevincine ortak oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde sürdürülen uygulama kapsamında özellikle yaşlı, engelli, yalnız yaşayan vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilerin talepleri tek tek yerine getirildi. Belediye ekipleri, vatandaşlara Başkan Başdeğirmen’in selamlarını ve bayram tebriğini de iletti.

Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Çelik, engelli kızları nedeniyle kurban kesiminde zorlandıklarını belirterek verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Çelik, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı İlker İbrahim Köse de özellikle yaşlı ve engelli bireylerin bayram sürecinde büyük zorluk yaşadığını belirterek, belediyenin hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüğünü söyledi.

Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Osman Mazlum’un kurbanlığı da belediye ekipleri tarafından kesildi. Engelli oğluna baktığını belirten Mazlum, kendi imkanlarıyla kurban kesemediklerini ifade ederek belediyenin desteğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Fatih Korkmaz ise mahallede 10 ailenin kurban kesiminin gerçekleştirildiğini belirterek, belediye ekiplerinin bayram boyunca vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kepeci Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Gülcü’nün kurbanlığı da belediye ekipleri tarafından kesildi. Eşinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle kurbanını kestiremediğini belirten Gülcü ailesine destek olan ekipler, bayramın ilk gününde vatandaşın mağduriyetini giderdi.

Kepeci Mahallesi Muhtarı Osman Bingöl de yapılan hizmetin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, özellikle yalnız yaşayan ve zor durumda olan vatandaşların bu hizmet sayesinde bayramı huzur içinde geçirdiğini söyledi.

Isparta Belediyesi’nin her yıl sürdürdüğü kurban kesim desteği, vatandaşlardan bir kez daha takdir topladı.



