Isparta’da Yunus Timlerinden Suç ve Suçlulara Geçit Yok

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, 25-26 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda suç ve suç unsurlarına yönelik önemli bir başarıya daha imza attı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet fişek, ayrıca 6.67 gram metamfetamin ile 1 adet aparat ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında:

1 şüpheli hakkında “Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak” suçundan,

3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca 1 şüpheliye, “Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmak” suçundan trafik cezası uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.



