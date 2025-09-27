Isparta’da Yunus Timlerinden Suç ve Suçlulara Geçit Yok
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, 25-26 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda suç ve suç unsurlarına yönelik önemli bir başarıya daha imza attı.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet fişek, ayrıca 6.67 gram metamfetamin ile 1 adet aparat ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında:
1 şüpheli hakkında “Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak” suçundan,
3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca 1 şüpheliye, “Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmak” suçundan trafik cezası uygulandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.