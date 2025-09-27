Isparta’da Yunus Timlerinden Bonzai Operasyonu
“Isparta’da Yunus Timlerinden Bonzai Baskını”
“Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı”
“Isparta’da Bonzai ve Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi”
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, 24 Eylül 2025 tarihinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda 14,05 gram bonzai ve sentetik kannabinoid bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.