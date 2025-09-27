Isparta’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1 Kişi Hakkında İşlem

Haber Metni:

Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.