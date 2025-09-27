Isparta’da Narkotik Operasyonu: Bonzai ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül 2025 günü bir ikamette operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 167,68 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



