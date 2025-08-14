ISPARTA’DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 481 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, 10 Ağustos 2025 günü Sanayi Mahallesi 104. Cadde üzerinde yaptıkları uygulamada tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Ekiplerin yaptığı aramada;

366 adet tarihi eser sikke

115 adet tarihi eser obje

3 adet arama dedektörü

2 adet arama kulaklığı

2 adet adaptör

3 adet bağlantı kablosu

2 adet kazma

olmak üzere toplam 481 parça tarihi eser ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.







