ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 175 İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, 10 Ağustos 2025 günü Çünür Mahallesi 102. Cadde üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada uyuşturucu maddelere yönelik önemli bir operasyon yaptı.
Ekipler, durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 175 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı.