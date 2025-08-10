ISPARTA’DA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS: YABANCI UYRUKLU KADIN BOĞULARAK BAYILTILDI

06 Ağustos 2025 gecesi Isparta’da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir çift arasında çıkan tartışma, kasten öldürmeye teşebbüsle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan çiftin arasında çıkan tartışma sırasında erkek şahıs, kadını boğarak bayılttı. Kadın, olay yerine ulaşan ekipler tarafından bilinci kapalı şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalp atışları yeniden alınan şahıs, Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ