Isparta’da Narkoalan Uygulamalarında Uyuşturucu ve Hap Ele Geçirildi

Haber Metni:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde gerçekleştirdiği Narkoalan uygulamalarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

24 Eylül 2025 günü yapılan denetimlerde, saat 12.00-13.00 arasında Halıkent Mahallesi ve Sav Kasabası çevresinde, saat 17.00-18.30 arasında ise Sav Uygulama Noktası ve tali yollarda kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 39,9 gram skunk (esrar) ve 11 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşları şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunmaya davet etti.



