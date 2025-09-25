Isparta Gastronomi Fuarına Hazırlanıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, düzenlediği basın toplantısında, 16-19 Ekim tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek III. Turizm ve Gastronomi Fuarı hakkında bilgi verdi.

Başkan Çelik, bu yıl ilk kez kortej yürüyüşü ile başlayacak fuarın, hem Isparta’nın hem de yöre mutfağının tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, “Bu fuar, ilimizin kültürel değerlerini ve gastronomi potansiyelini öne çıkarmak için önemli bir fırsat” dedi.

Fuara ilişkin ayrıntıları paylaşan DETAY Fuarcılık Sahibi Ahmet Sırça, katılımcıların yöresel lezzetler, turizm imkanları ve bölgesel ürünlerle buluşacağını belirtti. Sırça, fuarın aynı zamanda sektördeki işletmelerin iş birliği geliştirmesi için de bir platform sunacağını ifade etti.

16-19 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak olan fuarın, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.