Isparta’da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Haber Metni:

Isparta’da uzun süredir aranan bir şahıs, emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 15 ayrı ilde yürütülen 20 dosya bulunan ve dolandırıcılık (18 ayrı müzekkere), silahla tehdit ve basit tehdit suçlarından toplam 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana firari olarak aranıyordu.

24 Eylül 2025 günü Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer operasyonların devam edeceğini vurguladı.