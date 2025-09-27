isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

Isparta'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Isparta’da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı
Isparta’da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Haber Metni:

Isparta’da uzun süredir aranan bir şahıs, emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 15 ayrı ilde yürütülen 20 dosya bulunan ve dolandırıcılık (18 ayrı müzekkere), silahla tehdit ve basit tehdit suçlarından toplam 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana firari olarak aranıyordu.

24 Eylül 2025 günü Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Isparta'da Engellilere Yönelik 9 Aylık İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Tütünsüz Bir Gelecek İçin Hep Birlikte: Isparta'da Sigara Bırakma Destekleri Devrede
Isparta'da Yunus Timleri Denetimleri: Silah ve Uyuşturucuya Geçit Yok
Isparta'da Yunus Timleri Denetimleri: Silah ve Uyuşturucuya Geçit Yok
