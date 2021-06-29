Isparta Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası başladı



Başkan Başdeğirmen turnuvanın başlama vuruşunu yaptı







Isparta Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası başladı. 4 gurupta 15 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçları A Grubunda İtfaiye Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında oynandı. Turnuvanın açılışı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı başlama vuruşu ile başladı.Milli Egemenlik Stadında başlayan turnuva 14 Temmuz’da oynanacak final maçıyla son bulacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvanın açılışında sporcuları yalnız bırakmadı. Sporculara başarı dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, turnuvanın açılış maçları olan İtfaiye Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü karşılaşmalarının başlama vuruşunu yapmasıyla başladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileklerini iletti. İlkini 2019 yılında yaptıkları müdürlükler arası futbol turnuvasının, pandemi dolayısıyla 2020 yılında yapılamadığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, bu yıl 2.’si düzenlenen turnuvanın final maçıyla son bulacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Turnuvanın centilmenlik kuralları içerisinde geçmesini diliyorum. Arkadaşlarımız şampiyonluk için mücadele verecekler. Bu turnuvalarla personelimiz arasındaki arkadaşlık bağları da güçleniyor” dedi. Sağlıklı hayat için sporun önemine de değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tüm takımlarımız turnuvaya hazır. Ben tüm takımlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.Turnuvanın ilk günkü A ve B Grubundaki birinci maçlar sonucunda A grubunda Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğünü 8-1’lik skorla yenerken grubun diğer maçında İtfaiye Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünü 5-2 mağlup etti.B Grubunda ise Özel Kalem Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğünü 5-1, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğünü 10-0’lık skorla yendi.15 takımdan oluşan ve 4 gurupta karşılaşmaların devam ettiği takımların isimleri ve gurupları şu şekilde;A GRUBU:Mali Hizmetler MüdürlüğüÇevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüVeteriner İşleri Müdürlüğüİtfaiye MüdürlüğüB GRUBU:İşletme Müdürlüğüİmar MüdürlüğüSu ve Kanalizasyon İşleri MüdürlüğüÖzel Kalem MüdürlüğüC GRUBU:Park ve Bahçeler MüdürlüğüGüvenlikFen İşleri MüdürlüğüBasın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.’lüğü-Sosyal İşler MüdürlüğüD GRUBU:Gençlik Spor, Hal, Sağlık ve Ulaşım Hizmetleri MüdürlükleriZabıta MüdürlüğüEtüt Proje, Destek Hizmetleri, Hukuk İşleri Müdürlükleri