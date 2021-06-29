EĞİRDİR GÖLÜ’NDE KEREVİT SEZONU AÇILDI







Eğirdir Gölü’nde kerevit sezonu kurban kesilerek dualarla açıldı. Kerevit sezonu açılış programına Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Su Ürünleri ihracatçı firması MS Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barış, Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, çok sayıda davetli ve balıkçı esnafı katıldı.Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse yaptığı açıklamada, ‘Bütün balıkçı camiamıza hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız bir sezon geçiririz inşallah. Kerevitimizi biliyorsunuz son yıllarda periyodik olarak artışımız var. İnşallah devletimizde, milletimizde bundan faydalanır, herkes faydalanır. Hayırlı olsun.’ ifadelerini kullandı.MS Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barış; ‘2021 yılı sezonu hepimize hayırlı olsun inşallah, kazasız, belasız bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz, hepimize hayırlı olsun.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Tüm balıkçı esnafımıza bereketli bir sezon diliyorum, hayırlı uğurlu olsun.’ dedi.Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi 79 Üyesi, 79 yardımcısı ile kerevit sezonunda yaklaşık 310 ton kota ile avlama yapacak. Eğirdir Gölü’nün toplam kota sayısı ise 1000 ton. Kerevit sezonu 01 Temmuz 2021 başlayarak Kasım ayının 1’inde sona erecek.