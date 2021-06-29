Isparta Belediyesi tarafından Çünür Mahallesine geçen günlerde temeli atılan kapalı pazaryerinin çelik konstrüksiyonlarının montajına geçildi. Eni 26, boyu 114 metre toplam 3 bin metrekare kapalı alana sahip Çünür Pazaryeri temmuz ayı sonu itibariyle tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.Çünür Kapalı Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sömel betonların döküldüğü, soketlerin yerleştirildiği pazar alanında şimdide çelik konstrüksiyonların montajına başlandı. Yan cephelerin çelik konstüksiyonların montajının tamamlanmasının ardından üstünün kapatılması işlemine başlanacak.Toplam 3 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazaryerinde ayrıca vatandaşların kullanımı için tuvalet, lavabo ve sosyal hizmet alabilecekleri bölümler de bulunacak.Kapalı pazaryerinin inşaat süreci içerisinde vatandaşların ve pazarcıların mağdur olmamaları için karşı bölümde bir yer oluşturuldu ve pazaryeri burada hizmet veriyor. İnşaat bitinceye kadar pazar alanı olarak hizmet verecek olan alan kapalı pazaryerinin açılmasıyla birlikte pazaryerinin ve bölgenin otoparkı olarak hizmetini sürdürecek.