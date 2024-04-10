Ev Sahipleri ve Kiracıların Dikkatine! Kira Sözleşmeleri ile İlgili Önemli Gelişmeler Meclis Gündeminde

Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak konular, ev sahipleri ve kiracıları doğrudan ilgilendiriyor. İşte bayram sonrası Meclis gündeminde yer alacak önemli başlıklar:

1. Kira Sözleşmeleri ve Kira Artışı: Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği konulardan biri olan kira sözleşmeleri ve kira artışı, Meclis gündeminde yer alacak. Özellikle yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılması ve kiracıların haklarının korunması konuları tartışılacak.

2. Enerji Alanındaki Düzenlemeler: Yerli üretimden elde edilen doğal gazın dünya pazarına satılabilmesi ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler, Meclis tarafından ele alınacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da masaya yatırılacak.

3. Turist Rehberliği Kanunu Değişikliği: Turist rehberliği alanında yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri Meclis'e sunulacak. Yabancı dil yeterlilik belgesi zorunluluğunun kaldırılması ve Türkçe rehberlik yapabilme imkanı sağlanacak.

4. Kira Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Yapılması: Kayıt dışı kiralama durumlarının önlenmesi amacıyla tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması önerisi Meclis gündemine taşınacak. Bu adım ile kira sözleşmelerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip olan bu konuların Meclis tarafından ele alınması, sektördeki paydaşlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Meclis'in alacağı kararlar, kira piyasasının geleceği açısından belirleyici olacak.