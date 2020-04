Eğirdir Belediye Bülteni

BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’ÜN

TURİZM HAFTASI MESAJI

Sevgili hemşehrilerim her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri bu yıl Eğirdir’de Liman’da yapılacak programla kutlanacaktı. Fakat Dünya’yı kasıp kavuran Koronavirüs salgını nedeniyle tüm programların olduğu gibi Turizm Haftası Programı da iptal oldu.Eğirdir Gölü, kuş gözlemciliği, su sporları, mağara turizmi, yamaç paraşütçülüğü gibi çok çeşitli aktivite olanakları ve çevresinde yer alan doğal korunan alanları ile doğa turizmi, etrafındaki tarım alanları ile tarım turizmi (agroturizm) ve göl çevresindeki kutsal kabul edilen alanlar ile de inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Geçmişten günümüze yapılan uygulamaların yanı sıra, Eğirdir Gölü Yönetim Planı ve Kovada Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı’nda ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan turizm gelişme raporlarında Eğirdir Gölü ve çevresinin turizm gelişimi ele alınmış ve etkinlikler planlanmıştır. Eğirdir Gölü ve çevresinin turizm geleceğine ilişkin alınan kararlar, sürdürülebilir turizm çerçevesinde değerlendirilmiş, darboğazlar ve kaynakları belirlenmiş ve bu darboğazların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.Göreve geldiğimiz ilk gün itibari ile cennetten bir köşe olan Eğirdir’imizi turizm şehri yapma yolunda adımlar attık, projeler ürettik. İlk olarak Türkiye’de ilklerden olan güneş enerjisi ile çalışan Elektrikli Teknemizi hizmete sunarak binlerce misafiri kısa bir sürede Eğirdir’de ağırlamaya başladık. Çalışmaları devam eden Millet Bahçemiz, Olimpik Yüzme Havuzları, teleferik ve daha bir çok turizm amaçlı projelerimiz ise söz verdiğimiz şekilde devam ediyor.Turizm konusunda sadece gölün görsel güzelliğini değerlendiren Eğirdir’imiz önümüzdeki süreçte altyapı eksikliklerini de başta Milletvekillerimizin destekleriyle tamamlayıp gelecek nesillere sadece tarımcılıkla değil ismi turizmle de anılacak bir Eğirdir bırakmayı hedefliyoruz. 12 ay Turizm hedefi ve tüm birimlerimizle Eğirdir’imizi tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İstihdama yaratıcı etkisi başta olmak üzere her alandaki turizmin faydaları saymakla bitmez. Doğal güzelliği ile dünyanın eşsiz yerlerinden bir tanesi olan Eğirdir’imiz önümüzdeki yıllarda hak ettiği başarıyı Turizmle gösterecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, ilk olarak bu salgın hastalığın bir an önce bitmesi ve dünya düzeninin normale dönmesi temennisi ile Turizm Haftanızı Kutluyor, Sevgi ve Saygılarımı Sunuyorum.Veli GÖKEğirdir Belediye Başkanı