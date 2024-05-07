Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı 27. Yılında Kapılarını Açıyor!

Isparta, yapı sektörünün ve dekorasyon tutkunlarının buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. ASKO ve Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti'nin düzenlediği, KOSEGEB'in destek verdiği geleneksel Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı'nın heyecanlı geri sayımı başladı. Bu yıl 27. kez düzenlenecek olan fuar, 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.Fuarda, yapı malzemelerinden dekorasyon ürünlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Yapı ve dekorasyon ürünleri, mobilya, halı, ev tekstili, kapı ve pencere sistemleri, mutfak dolapları, banyo dolapları, cam balkon, panjur sistemleri, zemin kaplamaları, ısı, su ve ses izolasyon ürünleri gibi birçok kategoride ürün ve hizmet sunulacak.Fuarın temel amacı, Isparta'nın yanı sıra çevre illerden gelen ilgili kişileri bir araya getirerek, bölgenin yapı ve dekorasyon ihtiyaçlarına çözüm sunmak. Bu bağlamda, ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar ve il protokolü gibi çeşitli kanallar aracılığıyla daha geniş ve profesyonel bir ziyaretçi kitlesi hedefleniyor.Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı, sektördeki son trendleri yakından takip etmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla bulmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Fuar, hem sektör profesyonellerini hem de ev sahiplerini aynı çatı altında buluşturarak, yenilikçi çözümler ve ilham verici tasarımlarla dolu bir deneyim vaat ediyor.