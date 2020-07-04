KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nin altına gençlik merkezi açıldı.

Çağlayancerit Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlere merkezde yapılacak etkinliklere katılmaları çağrısında bulunan Çakmak, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nin giriş katına güzel bir gençlik merkezi yaptıklarını söyledi.

Buradaki masa tenisi, satranç, kütüphane, langırt ve kitap okuma köşesinin gençlere hizmet vereceğini dile getiren Çakmak, "Özelikle isim konusunda Çağlayancerit Müftümüzün böyle önemli bir isimle gelmeleri bizleri daha da heyecanlandırdı. 'Fransızların kaleden bayrağı indirilmeden bu cuma namazı kılınamaz' diyen Rıdvan hocanın torunları bu maneviyat ortamında yetişecekler ve vatanına milletine sahip bireyler yetişecektir." dedi.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun da Kaymakam Çakmak ve İlçe Müftülüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Veysi Özlük de bu mekanların milli ve manevi anlamda büyük sıkıntı yaşayan gençleri bir arada tutacağını, onları ilimle, bilimle, teknoloji ile ahlak ve maneviyat eksenli bir yaşayışa yönlendireceğini, umutları yeniden yeşertecek irfan mektepleri ve merkezleri olacağını belirtti.

"Bu gençlik merkezlerimizin amacı gençlerimizi hurafelerden ve batıl düşüncelerden uzak tutarak sahih din bilgisine ulaştırmaktır." diyen Özlük, "Bu gençlik merkezi, gençlerimizin bir buluşma yeri olacaktır. Deneyimli din görevlilerimizin rehberliğinde gençlerimiz zamanlarını burada değerlendireceklerdir. Burası her konuda onlar için güzel bir merkez olacaktır. Gayret bizden tevfik Allah'tandır." diye konuştu.