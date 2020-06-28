ANTALYA - Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara gitti.



İl genelinde 44 binden fazla öğrencinin katıldığı sınavın ikinci oturumunda öğrenciler, başarılı olabilmek için ter dökmeye başladı.



Öğrencilerin ve velilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uydukları ve maske taktıkları dikkati çekti. Maskeleri olmayan öğrencilere ise okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Piercing, küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarını dışarıda bırakmaları için uyarılan adaylar, eşyalarını refakatçilerine teslim etti.

Adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeri alınırken, birbirlerine yakın olanlar ise polis tarafından uyarıldı. Adayların okullara girmesiyle dışarıdaki ailelerinin de heyecanlı bekleyişi başladı.