ANTALYA - "Turizmin başkenti" Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 112 Acil Sağlık ekipleri görev yapmaya başladı.

Halk sağlığı için alınan tedbirler çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konyaaltı Sahili'nde 1 Haziran'dan itibaren motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi. Konyaaltı Beach Park'ta da oluşturulan 112 İlk Yardım İstasyonu hizmete açıldı.

Ekipler, vatandaşların ve yabancı turistlerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için Varyant'tan Boğaçayı'na kadar sahil boyunca devriye görevi yapıyor. Motorize sağlıkçılar sıcak çarpması ve boğulma başta olmak üzere yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

İki paramedik ve iki acil tıp teknikerinin görev yaptığı motosikletli sağlık ekibi, herhangi bir vakaya 3 ila 4 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Saat 09.00 ile 01.00 arasında hizmet veren ekipler, 1 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık 150 vakaya müdahale etti. Vakaların çoğunluğunu ise sıcak havadan etkilenen vatandaşlar oluşturdu.