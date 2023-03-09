Gezilecek Yerler:
- Eğirdir Gölü: Isparta'nın en büyük doğal göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, ziyaretçiler için doğal güzellikleri ve su sporları imkanları sunmaktadır. Gölün etrafında bulunan kafelerde ve restoranlarda yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.
- Davraz Kayak Merkezi: Kış aylarında ziyaret edebileceğiniz Davraz Kayak Merkezi, Isparta'nın en önemli turistik merkezlerinden biridir. Kayak yapmanın yanı sıra doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurları ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
- Antiocheia Pisidia Antik Kenti: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Antiocheia Pisidia Antik Kenti, Roma dönemine ait kalıntıları ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Kentin tiyatrosu, agora alanı ve surları görülmeye değerdir.
- Sütçüler Kaplıcası: Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Sütçüler Kaplıcası, termal suları ile bilinmektedir. Kaplıca, doğal güzellikleri ve şifalı suları ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
- Dündar Bey Medresesi: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Dündar Bey Medresesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Medresenin kubbesi, mozaikleri ve mimari özellikleri görülmeye değerdir.
- Antiocheia Pisidia Antik Kenti: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Antiocheia Pisidia Antik Kenti, Roma dönemine ait kalıntıları ile turistlerin ilgisini çekmektedir.
- Eğirdir Kalesi: Eğirdir Gölü'nün kıyısında yer alan Eğirdir Kalesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Kale, Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer almaktadır.
- Dündar Bey Medresesi: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Dündar Bey Medresesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Medresenin kubbesi, mozaikleri ve mimari özellikleri görülmeye değer