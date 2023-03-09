Eğirdir Gölü: Isparta'nın en büyük doğal göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, ziyaretçiler için doğal güzellikleri ve su sporları imkanları sunmaktadır. Gölün etrafında bulunan kafelerde ve restoranlarda yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Davraz Kayak Merkezi: Kış aylarında ziyaret edebileceğiniz Davraz Kayak Merkezi, Isparta'nın en önemli turistik merkezlerinden biridir. Kayak yapmanın yanı sıra doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurları ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Antiocheia Pisidia Antik Kenti: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Antiocheia Pisidia Antik Kenti, Roma dönemine ait kalıntıları ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Kentin tiyatrosu, agora alanı ve surları görülmeye değerdir. Sütçüler Kaplıcası: Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Sütçüler Kaplıcası, termal suları ile bilinmektedir. Kaplıca, doğal güzellikleri ve şifalı suları ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Dündar Bey Medresesi: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Dündar Bey Medresesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Medresenin kubbesi, mozaikleri ve mimari özellikleri görülmeye değerdir.

Tarihi Eserler:

Antiocheia Pisidia Antik Kenti: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Antiocheia Pisidia Antik Kenti, Roma dönemine ait kalıntıları ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Eğirdir Kalesi: Eğirdir Gölü'nün kıyısında yer alan Eğirdir Kalesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Kale, Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Dündar Bey Medresesi: Isparta'nın tarihi eserleri arasında yer alan Dündar Bey Medresesi, Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Medresenin kubbesi, mozaikleri ve mimari özellikleri görülmeye değer

Isparta, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan bir şehirdir. Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Isparta, doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir.Gezilecek Yerler: