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Isparta'da Tarihi eserler ortaya çıkıyor

Isparta'da Tarihi eserler ortaya çıkıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.12.2022 18:59
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Tarihi eserler ortaya çıkıyor
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ile birlikte Mimar Sinan Camisinin çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, yapılacak yeni çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, “Tarihi camilerimizde çok güzel çalışmalar oluyor. Eserler ortaya çıkıyor” dedi.
 
Isparta Belediyesi ve Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü işbirliğinde şehirdeki tarihi camilerde restorasyon, çevrelerinde ise yeniden düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediyenin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan izinler kapsamında yaklaşık 4100 metrekarede başlattığı Mimar Sinan Camii ve çevresi düzenleme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdürü Meryem Özeren ile birlikte Mimar Sinan Camii ve etrafındaki çalışmaları yerinde inceledi, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak, Mimar Sinan Camii çevresinde çok güzel bir çalışma yapıldığını belirtirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin taş duvarlarının siyahlaştığını ifade ederek, duvarların temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdürü Meryem Özeren, cami girişinde sonradan yapılan kapı kısmının kalkması gerektiğini söyledi. Özeren, “Sadece kemer ve ayakların algılanacağı bir hale getirilecek burası. Bu kapı girişi bizim tarafımızdan yapılan bir uygulama değil. Muhtemelen vatandaşlar tarafından yapılmış. Soğuk illerde giriş açık olduğu zaman soğuk direkt içeriye giriyor. O yüzden burası bir engelleyici oluyor. Özellikle bu durumla soğuk illerde karşılaşıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de cami girişi için soğuğun içeriye girmesini engellemek amacıyla gerekirse elektrikli perde koyabileceklerini ifade ederek, “Buranın, dışarının da restorasyon olma zamanı gelmiş. Burada şuanda çevre düzenleme çalışmaları varken duvar temizliğini de yapabiliriz. Böylelikle daha sonra yeniden bir inşaat sürecine girip vatandaşlarımızı engellemeyelim” derken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdürü Meryem Özeren, konuyu hızlıca kurula ileteceklerini ve kararlar alındıktan sonra çalışmaların başlayabileceğini kaydetti.
Başkan Başdeğirmen, cami girişini izinlerin verilmesi durumunda ahşap bir yapıyla da yeniden düzenleyebileceklerini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Sizin istediğiniz proje dahilinde çok güzel ahşapla burayı çevirebiliriz. Daha güzel görüntü olur. Caminin dış cephesinin yenilenmesini, restorasyonunu yapalım, oluklarında problem varmış, onu da yapalım, bunları biz yapalım. Kurul tarafından girişe ahşap uygun görülürse ahşap yapalım” diyerek bir öneri sundu. Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak, kurula caminin girişinin ahşap yapılması yönündeki teklifi sunacaklarını ifade etti.
Yenice Mahallesi’nde bulunan tarihi Hacı Halil Camisinin uzun zamandır kapalı olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, orasının tadilat projesini hazırladıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız o camiyi bekliyor. Çünkü yakında başka bir yer yok. Orası da eski bir camimiz. Yapımı için hızlanırsak iyi bir çalışma yapmış olacağız. Ulu Camimizin restorasyon ve bakımı da var. Tüm camilerimiz elden geçmiş olacak” şeklinde konuştu.
Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da projenin 2023 yılında uygulanmasının kurula teklif edileceğini belirtti. Karabacak, “Ulu Camimizde çalışma olacak. 2022 programında bu camimiz var. Onun ihalesini bu ay sonuna yetiştireceğiz ve 2023 yılında uygulamaya geçeceğiz” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimar Sinan Camii İmamı Zeki Akçil’e cami girişi için kurula sunulacak olan çalışmayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kurulun uygun görmesi durumunda duvarlardaki kirlenmeyi belediyenin temizleyeceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Kurul karar alması gerekiyor. Ayrıca bölge müdürümüz ve Meryem hanım girişteki demir yapının kesinlikle kalkması gerektiğini söylediler. Orası kaldırıldıktan sonra tarihi yapıya uygun ahşap yapma teklifi sundum. Onu da kurula sunacaklar. Eğer kurul uygun görürse ahşap yapacağız vermezse burası eski açık haline getirilecek” dedi.
İmam Zeki Akçil, girişin ahşap olmasının güzel olacağını ancak girişte herhangi bir engelleyici olmaması durumunda kir ve tozun içeriye girdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, kurulun ahşap yapıyı kabul etmemesi durumunda kirlenmeyi önleyici tedbirleri de alabileceklerini ifade etti.
Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak’a Mimar Sinan Camii çevresindeki düzenlemeyle ilgili de bilgi aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burası yıllar öncesinden mozaik taban döşemelerle yapılmış. Dalga dalga, kırık, çatlak döşemeler çok fazlaydı. Cami tabanından su alıyordu. Burayı açtıktan sonra su yalıtımını yaptık. Caminin su ve nem almasını önledik. Kavaklı Camimizdeki yapmış olduğumuz çalışmayı herkes çok beğendi. Şehir merkezimizdeki birkaç camimizi daha yaptık. Çok beğenildi. Eser ortaya çıktı. Buradan geçen bazı vatandaşlar Mimar Sinan Camisinin önünden geçtiğini fark etmediğini söylüyor. Çünkü önünde duvar ve engelleyici birçok unsur vardı. Artık camiyi görerek geçecekler” ifadelerini kullandı.
Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da “Başkanım elinize sağlık. Çalışmalar çok güzel oluyor. Eser ortaya çıkıyor” dedi.
Başkan Başdeğirmen, Vali Aydın Baruş ve İl Müftüsü Bayram Şahin’le istişare ettiklerini ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Camisinde mecbur kalınmadığı sürece cenaze namazlarının kılınmayacağını söyleyerek, “Yeni Müftülük Camisinin orada cenaze namazlarının kılınacağı geniş bir ortam var. Ayrıca otopark var. Isparta’mızdaki 5 mezarlığa ışığa girmeden dağılabilecek bir konum var. Mimar Sinan Camisinde cenaze namazı kıldığımızda 1-1,5 saat şehrin trafiği kilitleniyor. Onun için aldığımız kararlar gereği burada mecbur olmadığı müddetçe cenaze namazları kılınmayacak” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdürü Meryem Özeren ile beraberindeki heyet, Ulu Camii ve çevresinde de incelemelerde bulundu.


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