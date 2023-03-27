Isparta'da Tarihin Derinliklerine Yolculuk: 17. Yüzyıla Ait Cami ve Selçuklu Dönemi Medresesi Yenilenen Görkemiyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Tarih ve Kültür Meraklıları için Isparta'nın Atabey İlçesi İdeal Bir Rota

Isparta'da Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Eserler, Yeniden Ziyaretçilerini Ağırlamaya Hazır

Isparta'nın Atabey ilçesindeki tarihi Ertokuş Medresesi ve Ertokuş Kümbeti, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla eski görkemine kavuştu. Selçuklu Dönemi eserleri arasında yer alan medrese ve kümbet, ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor.Atabey'de yer alan tarihi cami ise Cumhuriyet Dönemi'nde yeniden inşa edilmiş olsa da, ahşap sütunları ve sütun başlıkları ile dikkat çekiyor. 17. yüzyılda inşa edilen cami, tarih severlerin ilgisini çekiyor.Atabey ilçesi, tarihi eserleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Ertokuş Medresesi ve Ertokuş Kümbeti'nin restorasyonunun tamamlanması, bölgenin tarihi dokusunun korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.