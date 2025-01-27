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Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Obje Ele Geçirildi

Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Obje Ele Geçirildi
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Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Obje Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunmasına yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. 23 Ocak 2025 tarihinde Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, tarihi değeri yüksek 15 obje ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, tarihi ve kültürel varlıkların yasa dışı yollarla ticaretinin önlenmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında şüphelilere ulaştı. Yapılan aramalarda ele geçirilen objelerin detaylı incelemesi için uzman ekiplerin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğu ve tarihi önemine ilişkin değerlendirmelerin kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Halkın Huzur ve Güvenliği Öncelikli

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasının hem Isparta hem de ülke açısından büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Halkın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kültürel miras kaçakçılığıyla mücadele kapsamında farkındalığın artırılması ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten yetkililer, şüpheli durumlarda jandarma ekiplerine bilgi verilmesinin önemine dikkat çekti.

Tarihi Değerler Koruma Altında

Isparta'nın zengin tarihi mirasına yönelik tehditlerin önüne geçmek için yürütülen operasyonlar, yasa dışı faaliyetlere karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. İlgili makamlar, ele geçirilen eserlerin korunması ve yasal prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi için titiz bir çalışma yürütmeye devam ediyor.

Isparta halkı ve tarihi değerler adına önemli bir adım olarak görülen bu operasyon, jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarının bir sonucu olarak kamuoyunda takdir topladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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