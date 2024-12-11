Isparta'da Şok Uygulama: Tarihi Eserler ve Silah Ele Geçirildi

08 Aralık 2024 tarihinde Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, önemli miktarda tarihi eser ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçirilenler şunlardır:

58 adet tarihi sikke,

20 adet tarihi obje,

8 adet tarihi yüzük,

3 adet tarihi heykel,

1 adet ruhsatsız tabanca,

29 adet tabanca mermisi.

Ö.K. ve İ.K. isimli iki şahıs, malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Isparta emniyet birimlerinin kararlılığıyla suç ve suç unsurlarına yönelik bu gibi operasyonların devam edeceği açıklandı.