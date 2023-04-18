Isparta'nın Tarihi Yapılarına Yeni Bir Örnek: Ertokuş Medresesi

Anadolu Medrese Mimarisi'nin Başlangıcı: Ertokuş Medresesi

Isparta'daki Selçuklu Dönemi Eseri: Ertokuş Medresesi

Sade ve Gösterişsiz: Ertokuş Medresesi'nin Mimari Yapısı

Döneminin Önemli Medrese Yapılarından Biri: Ertokuş Medresesi

Isparta Seyahatinde Görülmesi Gereken Tarihi Eserler Arasında: Ertokuş Medresesi

Isparta'da yer alan tarihi yapılar sadece Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait değil. Şehrin Türk mimarisinin güzel örneklerinden biri olan Ertokuş Medresesi, 1224 yılında Selçuklu kumandanlarından Ertokuş Bey tarafından yapılmıştır. Medrese, Anadolu Medrese mimarisinin değişmeyen mekan formu olarak kabul edilmektedir.Atabey ve Bayat harabelerindeki devşirme malzemelerden yapılan Ertokuş Medresesi, gösterişe gerek duymayan sade bir yapıya sahiptir. Tarihi yapının plan formu, o dönemin ilk dört medrese yapısı arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Isparta'yı ziyaret edenlerin Ertokuş Medresesi'ni görmeden dönmemeleri önerilmektedir.