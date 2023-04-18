- Isparta'nın Tarihi Yapılarına Yeni Bir Örnek: Ertokuş Medresesi
- Anadolu Medrese Mimarisi'nin Başlangıcı: Ertokuş Medresesi
- Isparta'daki Selçuklu Dönemi Eseri: Ertokuş Medresesi
- Sade ve Gösterişsiz: Ertokuş Medresesi'nin Mimari Yapısı
- Döneminin Önemli Medrese Yapılarından Biri: Ertokuş Medresesi
- Isparta Seyahatinde Görülmesi Gereken Tarihi Eserler Arasında: Ertokuş Medresesi
Isparta'da yer alan tarihi yapılar sadece Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait değil. Şehrin Türk mimarisinin güzel örneklerinden biri olan Ertokuş Medresesi, 1224 yılında Selçuklu kumandanlarından Ertokuş Bey tarafından yapılmıştır. Medrese, Anadolu Medrese mimarisinin değişmeyen mekan formu olarak kabul edilmektedir.
Atabey ve Bayat harabelerindeki devşirme malzemelerden yapılan Ertokuş Medresesi, gösterişe gerek duymayan sade bir yapıya sahiptir. Tarihi yapının plan formu, o dönemin ilk dört medrese yapısı arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Isparta'yı ziyaret edenlerin Ertokuş Medresesi'ni görmeden dönmemeleri önerilmektedir.