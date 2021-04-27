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Isparta DSİ'den bilgilendirme: yol çalışmalarına başlandı
Isparta DSİ'den bilgilendirme: yol çalışmalarına başlandı
TÜRKİYE
Tarih:
27.04.2021 17:40
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Isparta Yalvaç Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında tapuları dağıtılan Atabey İlçe Merkezi ile Yalvaç İlçesi Akcasar, Egirler ve Yağcılar köylerinde yol çalışmalarına başlamıştır.
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta
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