Evde kolay ekmek yapımı tarifi & Hijyenik - güvenilir ve sağlıklı evde ekmek nasıl yapılır?

EVDE KOLAY EKMEK YAPIMI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

SAĞLIKLI, HİJYENİK VE GÜVENİLİR EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Tamamen doğal, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmenin bir hayli önem teşkil etmeye başladığı şu dönemlerde evde ekmek yapımı tarifine yönelik araştırmalara ağırlık kazandırıldı. Dışarıda hangi koşullar altında hazırlandığı ve nasıl malzemelerin kullanıldığı noktasında tereddüt yaşayan kişilerin yöneldiği vazgeçilemeyecek bir alternatif olan Evde ekmek nasıl yapılır?Türk mutfak kültürünün olmazsa olmaz bir parçası olarak günün neredeyse her öğünü çeşitli yiyeceklerin yanında tarifi mümkün olmayan bir keyifle tüketilen ekmeği evde pratik bir şekilde hazırlayabilmeniz mümkün. Mutfağınızın dört bir tarafını ekmek kokularının sarıp sarmalasını isteyenlerin yararlanabileceği en güzel seçenek olan ve iştah kabartan tatların başını çeken evde özel ekmek nasıl yapılır? Büyük yahut küçük fark etmeksizin hemen herkesin elinin ilk gittiği kilit lezzet olarak nitelendirilen ekmeği buram buram kokusu ve damaklarda uzun süre etkisini bırakan tadını evde yüzde yüz hijyenik şartlar içerisinde yakalayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra evde çok kolay ve hızlı bir biçimde hazırlama imkanı sayesinde fırsatını bulduğunuz her anda hiç düşünmeden yapıp dışarıda satılan ekmeklerin sağlık açısından oluşturabileceği risklerden de korunabileceksiniz. İşte, ağızda lokum gibi dağılan yumuşacık bir kıvam elde edeceğiniz doğal, sağlıklı ve güvenilir evde kolay ekmek yapımı tarifi...*Yarım paket un*2 su bardağı su*2 çay kaşığı kuru maya*1 çay kaşığı tuz*1 tutam şeker-Evde ekmek yapımı için tarif listesinde yer alan bütün kuru malzemeleri karıştırma kabına almakla işe başlayın.-Ardından, suyun içerisine mayayı ilave edip eriyinceye dek karıştırma işlemi uygulayın.-Sonrasında ise suyu yavaş yavaş una ekleyip güzelce karıştırmaya devam edin ve 10 dakika sürecinde beklemeye koyulun.-Bu sürecin akabinde dinlendirdiğiniz ekmek hamurunuzu 10 dakika boyunca yoğurmanız gerekmektedir.-Ekmek hamurunuz pürüzsüz kıvama ulaşınca kabınızın üstünü hava geçirmeyecek biçimde kapatın ve ardından 3 saat kadar mayalanmaya bırakın.-Şimdi ise tezgahınızı iyice unladıktan sonra hamurunuzu yerleştirin ve onun üstünü de unlayın.-2 parçaya bölmenizin akabinde yarım saat daha dinlendirmeye devam edin ve dinlenmiş durumdaki ekmek hamurlarınıza şekil verebilirsiniz.-Fırın tepsinize yağlı kağıt koyun ve hazırladığınız ekmek hamurunu aktarın.-Öncesinde ısıttığınız 225 derecede ekmeklerinizi artık pişirip servis edebilirsiniz.evde ekmek nasıl yapılır