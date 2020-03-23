Liseli öğrenciler ayda 2 milyon maske üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini bildirdi.



Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan maske üretimi kapasitesi artırılarak, 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için yatırımlar yapılmıştı.



İlk maskeler üretilmeye başlandı ve kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi. Artan talep üzerine cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısı 50'ye çıkarıldı. Bu kapsamda ayda 2 milyon maske üretimi yapmak hedefleniyor.

Öte yandan cerrahi maske üreten okullara özel eğitim meslek okulları da katıldı. Bu kapsamda İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti.



Seçilen okullardan her gün güzel haberler geldiğini aktaran Özer, "Deneme üretimleri tamamlandı. Kısa sürede ilk maskeler üretildi. İhtiyaçları karşılayabilmek için üretim yapan meslek lisesi sayımızı 50'ye çıkarttık. Üç özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dahil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık 2 milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız." diye konuştu.



Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenlerinin "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesini yıllardan beri başarılı bir şekilde yürüttüğünü aktardı.



Bu proje kapsamında hem öğrencilerin eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve başkalarının dertleriyle dertlenme bilinci kazandığını hem de sundukları hizmetlerle topluma faydalı bireyler olmanın mutluğunu yaşadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, bu projenin içeriğini Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle değiştirdik ve üretilen cerrahi maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı aldık. Bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."

