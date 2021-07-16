TÜRKİYE GEÇİLMEZ

TARİHİ MİLAS MESİRELİĞİ’NDE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

TARİHİ MİLAS MESİRELİĞİ’NDE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Atıl bir vaziyette dururken geçtiğimiz yıl Isparta Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çalışmalar ile Millet Bahçesine dönüştürülen Tarihi Milas Mesireliği bu kez 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklarımız ile koruma altındaki çocuklarımız ve ailelerine yönelik düzenlenen şenliklere ev sahipliği yaptı.Çocuklar şenliklere katılan Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer misafirleri Türk Bayrakları ile donattıkları tünel içinden şenlik alanına aldılar.Şenliklere 120 çocuğun aileleri ile birlikte katıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük 15 Temmuz bilincini kurum bünyesindeki çocuklara unutturmamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirti.Ardından halk oyunları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.Koruma altındaki çocukların aileleri ile birlikte piknik yapıp oyun alanlarında gönüllerince eğlendikleri Tarihi Milas Millet Bahçesi’nde renkli görüntüler de ortaya çıktı.Gençlik ve Spor il Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde yapılan sportif faaliyetlerde ise çocuklar ve aileleri birbirleri ile kıyasıya yarıştılar.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yarışmalarda derece elde eden çocuklara ve ailelerine madalyalarını protokol üyeleri ile birlikte verdi.Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin bir kısmının da yenilenen Tarihi Milas Millet Bahçesinde yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek Milas Millet Bahçesi’nin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Sevgi evlerinde kalan çocuklarımız ile koruma altındaki çocuklarımız aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadılar.Atıl bir vaziyette dururken geçtiğimiz yıl Isparta Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çalışmalar ile Millet Bahçesine dönüştürülen Tarihi Milas Mesireliği bu kez 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklarımız ile koruma altındaki çocuklarımız ve ailelerine yönelik düzenlenen şenliklere ev sahipliği yaptı.