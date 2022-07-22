Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Isparta hacıları, Isparta Müftülüğü görevlileri ve aileleri tarafından havaalanında karşılandı.Karşılamada yakınlarıyla kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı ve bazı hacılar gözyaşlarına engel olamadı.Karşılama töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, hacıların sağlıklı ve rahat bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Meşakkatli bir yolculuğun ardından hacılarımızı yoğun bir kalabalığın katılımıyla karşıladığımız hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduk. Onların ibadetlerini memnuniyet içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Kardeşlerimizin haclarının mebrur olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.Hac ve Umre Şube Müdürü Zeki Nalça ise, 2022-2023 umre kayıtlarının başladığını hatırlatarak, umre ibadetini yerine getirmek isteyenleri Müftülük Hac ve Umre Bürosuna beklediklerini kaydetti.