Çalışma ziyareti kapsamında Isparta merkeze bağlı Aliköy, Küçükhacılar ve Büyükhacılar köylerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, okul ve sağlık birimlerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş’a İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.Ziyaretine Aliköy’den başlayan Vali Baruş köy sosyal tesislerinde köy muhtarı Ali Çarkacı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti, talepleri dinledi. Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Buradaki çalışmalarımıza bütün köyümüzün refahını arttırmak için devam edeceğiz. İçme suyunu takviye edeceğiz, ek kanalizasyon çalışmamız devam edecek ve diğer alanlarda da elimizden gelen imkanlar çerçevesinde her şeyi yapacağız. Önemli olan sizlerin burada mutlu ve huzurlu bir şekilde birlik ve beraberlik halinde yaşamını devam ettirmesidir. Birbirinizden kesinlikle ayrılmayın hep kardeşçe yaşamaya devam edelim. Bizim, Türk milleti olarak zaten özelliğimiz budur, birbirimize sarılırsak bizi hiçbir güç ayıramaz, bu kardeşliğimizi devam ettirelim. Köyümüz de örnek bir köy, gerçekten hani komşuluk dostluk açısından örnek bir köy onu da gururla söylemek lazım. Bundan sonraki yaşantınızda karşılaştığınız problemlerde her zaman devleti yanınızda bulacaksınız. Bunu her zaman böyle düşünün. Devletimiz güçlü bir devlet, her ihtiyacınızda buraya gelip sizlerle istişare edip o istişareler neticesinde de problemlere çözüm üretme anlayışıyla çalışan bir devlet” dedi.Ardından Aliköy-Küçükhacılar Anaokulu’nu ziyaret ederek okulda devam eden eğitim öğretimle ilgili okul idarecilerinden bilgi alan Vali Baruş, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Baruş köyde son olarak sağlık birimini de ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.Daha sonra Küçükhacılar köyüne geçen Vali Baruş, köy muhtarı Mehmet Yıldız ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Vali Baruş burada iletilen taleplerle ilgili yaptığı açıklamada “Önümüzdeki yıl inşallah içme suyu şebeke yenilemesi, anaokulu ile ilgili de uygun bir yerde müstakil bir sınıf yapımı konusunda ve okula ulaşım konusundaki servis talebiyle ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Doğalgaz sizin de malumunuz olduğu üzere öncelikle şehirdeki mahallelerde yürütülen bir çalışma, ama bizim şehir merkezinin etrafındaki köylerimiz ile ilgili de çalışmalar yürütülmesi gerektiği noktasında kanaatimiz var. Ulaşabildiği yere kadar uygun olan köylerimizde doğalgaz şebekesinin yapılması ile birlikte inşallah hayatınız daha yaşanabilir daha sürdürülebilir duruma gelecek” diye konuştu.Ardından Aliköy – Küçükhacılar İlk ve Ortaokulu’nu da ziyaret eden Vali Baruş girdiği sınıfta bir süre öğrencilerle sohbet etti.Vali Baruş beraberindeki heyetle birlikte son olarak Büyükhacılar köyünü ziyaret etti. Köy sosyal tesislerinde köy muhtarı Mehmet Buğday ve vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş vatandaşlara hitaben “Biz köylerimizin daha yaşanabilir olması için İl Özel İdaresi olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yürütmeye gayret ediyoruz. Gerek yol altyapısı gerek içme suyu, kanalizasyon altyapılarımız noktasında öncelik verdiğimiz konularda sizlere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde de yine köylerimizi daha yaşanabilir kılmak için yapabileceğimiz hizmetleri; çocuk parkı olsun, okul bahçesi olsun ve diğer sosyal hizmet alanları olsun o konularda da yapabileceğimiz hizmetleri sizlere götürme noktasında güçlü bir irademiz var. Gerekli kararları İl Genel Meclisimiz ile birlikte encümenimiz ile birlikte alıyoruz ve köylerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Son olarak Büyükhacılar İlk ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Baruş bir süre öğrencilerle sohbet etti.