Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Büyükhacılar Köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlar ve Muhtar Mehmet Buğday’ın daveti üzerine köye ziyaret gerçekleştiren Başkan Başdeğirmen, istek talep ve önerileri dinledi. Köy Muhtarı Mehmet Buğday, “Başkanım bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiğiniz için şahsım ve köy sakinlerim adına teşekkür ederim” derken, köylerinin belediyenin temizlik aracından ve haşere ile mücadelede ilaçlamasından faydalandığını belirtti. Buğday, “Her noktada bizlere yardım ediyorsunuz” ifadesinde bulundu. Muhtar Buğday, kahve bahçesinin kilit parke ile döşenmesini, yeni su deposu için fayans ihtiyaçlarının bulunduğunu, köylerindeki bir bölüm sokağın freze asfaltı ile kaplanması ve çocuk parkı yapımı ile voleybol sahasına briket talep etti.