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Küçük Hacılar Muhtarlığı'ndan Kız Kuran Kursu ve Dini Kreş İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Isparta'nın Küçük Hacılar Köyü'nde Kız Kur'an Kursu ve Dini Kreş Binası Temeli Atıldı

Küçük Hacılar Muhtarlığı'ndan Kız Kuran Kursu ve Dini Kreş İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
ISPARTA
G.Tarihi: 28.03.2023 20:52
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Isparta'nın Küçük Hacılar köyünde, belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla yapılan kız kuran kursu ve dini kreş olarak kullanılacak binanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene belediye başkan yardımcısı Serkan Kaya da katıldı ve binanın yapımını gözetim altında tuttu.
Yapılacak olan kız kuran kursu ve dini kreşin köye hayırlı olması için dua edildi ve Rabbim'in hayırlısıyla bitirmeyi nasip etmesi temenni edildi. Ayrıca, yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar muhtarlıkla ve camii dernek başkanıyla irtibata geçebilirler.
Küçük Hacılar Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bu projede öncülük etmesinden dolayı teşekkür edildi. Köydeki dini eğitim veren kurumların artması ve bu sayede gençlerin daha iyi bir eğitim alması hedefleniyor.

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