Isparta’da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2025 tarihinde il merkezinde 4 iş yeri ve 2 ikamete yönelik arama yaptı.
Yapılan aramalarda;
375 paket doldurulmuş sigara
8 adet elektronik sigara
5 adet kamera
2 adet fan
3 adet tuşlu telefon
3 adet sigara dolum makinesi
1 adet havalı kompresör makinesi
43 adet ses bombası
6 adet oyun konsolu aparatı
9 adet akıllı telefon
18 paket çay
ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.