Ergün Isı, Isparta Tarım Fuarı’nda Yoğun İlgi Görüyor

Isparta’da bu yıl 20’ncisi düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktası haline gelen fuarda, bölgenin önemli firmalarından Ergün Isı da yerini alarak ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Enerji çözümleri ve ısıtma sistemleri konusunda uzun yıllardır hizmet veren Ergün Isı, fuardaki standında geniş ürün yelpazesini tanıtıyor. Güneşten sıcak su sağlayan sistemlerden elektrik üretimine yönelik çözümlere, tarımsal sulama ekipmanlarından ısı pompalarına kadar birçok ürün ziyaretçilerle buluşturuluyor. Ayrıca kat kalorifer sistemleri ve odunla çalışan kalorifer kazanları da fuarın ilgi gören ürünleri arasında.

Firma uzmanları, standı ziyaret eden misafirlere ürünlerin teknik özelliklerini, kullanım alanlarını ve sağladığı enerji tasarruflarını detaylı şekilde anlatıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan işletmeler için hazırlanan özel çözümler, özellikle yayla şartlarında yüksek verim sağlayan sistemleri tercih eden ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

fuara özel hazırlanan indirimler ve avantajlı paketler de dikkat çeken bir diğer detay. Ergün Isı, enerji maliyetlerini düşürmek ve daha verimli sistemlere geçmek isteyen ziyaretçilere fuar süresine özel fırsatlar sunuyor.

Ergün Isı standını ziyaret edenler, uygulamalı tanıtımlar sayesinde ürünleri yakından inceleyerek ihtiyaçlarına uygun çözümleri yerinde değerlendirme imkânı buluyor.

